Marchisio: “Inter, vittoria di carattere. Dzeko importante per esperienza”

Intervenuto durante la Domenica Sportiva, Claudio Marchisio, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Sassuolo: "E' stato importante per l'Inter trovare una vittoria così di carattere: concede ancora, è distratta, però porta al gol Dzeko. La qualità delle grandi rose è questa, se c'è qualcuno che non gira, hai qualcun altro che può darti una mano: lui per esperienza e capacità, al Camp Nou può essere importante per l'Inter".