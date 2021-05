Marcolin: “Attenzione a Conte all’Inter: può saltare anche lui perché…”

Le parole dell'ex calciatore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro dell'allenatore dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Dario Marcolin, ex calciatore e oggi commentatore, ha parlato così del futuro di alcune panchine di Serie A: "A me hanno detto che se il Napoli andava in Champions arrivava sicuro Allegri, adesso non so cosa possa succedere. Attenzione ad Antonio Conte all'Inter. Può saltare anche lui perché ci sono tante incomprensioni".