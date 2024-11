Le parole dell'ex giocatore sulla sfida di domenica prossima quando si affronteranno le prime due squadre in classifica

«Una sfida fondamentale, a San Siro il Napoli ha già vinto contro il Milan. Sicuramente l'Inter gioca in maniera diversa rispetto ai rossoneri. Quella di domenica sera sarà una sfida scudetto. Nella lotta si è inserita l'Atalanta, anche la Juve ha vinto ma sicuramente per Conte e Inzaghi è una gara essenziale». Così Dario Marcolin , su DAZN, ha commentato la prossima gara che la squadra di Conte affronterà dopo la sconfitta contro la formazione di Gasperini, quella contro l'Inter di Inzaghi che questa sera deve giocare contro il Venezia e può agguantare tre punti che la porterebbero a meno uno dalla vetta.

L'attuale tecnico nerazzurro - che ha vinto lo scudetto 2023 e sfiorato una finale di CL - ha ereditato la sua squadra proprio dall'allenatore azzurro che con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 2021 e ha sfiorato la vittoria dell'EL, perdendola in finale. «I due allenatori si conoscono bene, conoscono i segreti l0uno dell'altro e ci aspettiamo una risposta. Inzaghi avrò visto la partita di oggi e potrà riproporre delle cose in quella partita. Ci sono tanti aspetti che possono venire fuori rispetto alle strategie che possono mettere in campo», ha sottolineato l'opinionista del canale streaming.