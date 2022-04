Marcolin: “Inter, Inzaghi ha confermato una sua abitudine. Non avrà problemi se…”

Le parole a pochi minuti dal calcio d'inizio di Spezia-Inter di questo pomeriggio

Dario Marcolin, ospite di DAZN, ha parlato in studio prima del calcio d'inizio di Spezia-Inter. Queste le sue considerazioni: "L'Inter deve essere molto concentrata come l'abbiamo vista con Juventus e Verona, giocando verticale ed aggressiva. In questo modo non dovrebbe avere problemi, ma bisogna sempre fare attenzione. Poco turnover? E' da Simone Inzaghi, anche negli anni passati lo ha fatto. Comunque ci sarà tempo per riposare in vista del derby col Milan".