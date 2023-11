Marcolin: “Inter squadra da battere, rosa profonda e maturità. Con il Napoli…”

L'ex centrocampista ipotizza una corsa a due per lo scudetto con i nerazzurri favoriti per due fattori

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dario Marcolin, ex capitano del Napoli e opinionista Dazn. Queste alcune delle sue considerazioni: "Il Napoli viene da due vittorie e un pareggio. Il primo tempo visto contro i rossoneri dispiace a tutti, ma la reazione dei partenopei c’è stata e lascia intendere la volontà di voler rimanere agganciati al treno delle prime in classifica”.