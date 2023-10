Marcolin: “Milan? Ecco perché ha perso con Inter e Juve. Contro il Napoli…”

L'ex centrocampista Dario Marcolin è intervenuto a Marte Sport Live dopo l'ultimo turno di campionato e le gare di Champions di Inter e Napoli. Queste le sue considerazioni: "Le partite dei gironi di Champions spesso non sono belle, così come bella non è stata la partita di ieri sera, ma gli azzurri l’hanno vinta ed era tutt’altro che scontato, visto che i tedeschi avevano il disperato bisogno di vincere e giocavano in uno stadio che li ha sostenuti per tutta la gara. Napoli-Milan, quale atteggiamento mostrerà la squadra di Garcia? Il Milan quando ha pensato ad attaccare ha perso sia con l’Inter che con la Juve: avrà imparato la lezione, non sarà un Milan che viene all’arma bianca ma proverà ad inventare qualcosa di particolare dal punto di vista tattico, magari anche rinunciando al gioco e provando a ripartire.