Marcolin: “Il Napoli non faticherà a gestire la pressione del risultato di Juve-Inter”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Dario Marcolin, ex calciatore e oggi commentatore, ha parlato così in vista di Fiorentina-Napoli, tornando anche sul famoso 3-0 del 2018: «Pochi i fantasmi: quella era un'altra vita e quello era un altro Napoli con un altro allenatore. Certo, alcuni giocatori di quella squadra sono rimasti, ma hanno 3 anni in più e sono diventati più esperti. Sono sicuro che faranno molta meno fatica anche a gestire la pressione del risultato della Juventus il giorno prima contro l'Inter».