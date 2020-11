Marcoré: “Juventus, qualcuno rimpiange Lukaku. L’Inter mi sorprende perché…”

Neri Marcoré, noto attore e comico e tifoso della Juventus, ha parlato in collegamento nel corso della trasmissione ‘Sky Calcio Club‘. Ecco le dichiarazioni rilasciate nel corso del programma condotto da Fabio Caressa: “Lukaku? L’anno scorso si parlava di uno scambio con Dybala: ora qualche juventino lo rimpiange. Si tratta di un giocatore potente e determinante. Conte fa molto affidamento sulla sua presenza in area e sull’appoggio per gli altri. I numeri dicono questo”.

L’attore ha parlato anche della nuova Serie A: “Mi sorprende la partenza a rilento dell’Inter e dell’atalanta. Non hanno cambiato allenatore e giocatori e si sono rinforzate. Il Milan può ambire allo scudetto. Il ritardo della Juve non è preoccupante – 4 punti sono niente – ma deve trovare convinzione“.