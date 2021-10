Marcos Alonso: “Con Conte sono migliorato in tutte le sfaccettature. Rispetto a Tuchel…”

Intervistato da El Pais, lo spagnolo racconta come l'incontro con Conte lo abbia fatto migliorare soprattutto dal punto di vista tattico

Intervistato da El Pais, Marcos Alonso parla della sua evoluzione in campo e quanto sia migliorato nel corso degli anni, grazia anche a un tecnico come Antonio Conte. "Senza dubbio, anche se non dico che ho imparato a difendere in questi tre anni che non sono venuto in nazionale. Quando ho lasciato Madrid eravamo abituati a difendere il giusti, ma dai tempi del Bolton e in Italia, dove si allena molto la tattica, e al Chelsea, con un allenatore italiano come Conte, sono migliorato in tutte le sfaccettature. Ho lavorato tanto e anche con l'aiuto di allenatori e compagni di squadra. Giocando, impari".