Inter, sfuma Marcos Paulo: c’è il sì all’Atletico Madrid, ma un club italiano tenta il sorpasso

L’Inter lo ha seguito a lungo e ha provato ad affondare il colpo qualche settimana fa. Un tentativo fallito da parte della dirigenza nerazzurra, che non è riuscita ad aggiudicarsi il talentuoso attaccante della Fluminense Marcos Paulo.

Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, il classe 2001 ha già raggiunto un accordo di massima con l’Atletico Madrid per un contratto a partire dal prossimo luglio. Nelle ultime ore il Parma sta tentando di inserirsi inserirsi nella trattativa: il club ducale ha proposto un milione di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Un’offerta molto allettante per il Tricolor, che spinge il trasferimento in gialloblù per non perdere il calciatore a parametro zero tra pochi mesi.