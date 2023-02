Marelli: “Derby? Sulla carta non c’è storia. Massa quest’anno sta arbitrando…”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Luca Marelli , ex arbitro e opinionista Dazn, ha commentato la designazione di Davide Massa come arbitro del derby:

"Massa sta arbitrando benissimo, l'avevamo capito anche dalla designazione di Coppa Italia nonostante alcuni non fossero designabili. Per Massa è il primo derby di Milano e mai come quest'anno è meritato. Sta avendo una costanza di rendimento forse inaspettata, ha dei fondamentali tecnici di primo livello. Gli è sempre mancato qualcosa di comportamentale, è migliorato, ha acquistato consapevolezza, non soffre più le partite. Sulla carta questo derby non ha praticamente storia ma sappiamo perfettamente che in un derby può succedere di tutto"