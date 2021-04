Moviola, Marelli: “Rigore su Lautaro? Complesso. Var non intervenuto perché…”

L'analisi dell'ex arbitro sull'episodio: "L'episodio è un po' strano, c'è un contatto tra Vignali e Lautaro nell'area dello Spezia o forse leggermente fuori"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato così il controverso episodio di Spezia-Inter, ovvero il contatto tra Vignali e Lautaro Martinez: "L'episodio è un po' strano, c'è un contatto tra Vignali e Lautaro nell'area dello Spezia o forse leggermente fuori: ho provato a tracciare delle righe ma è veramente complesso. Chiffi è molto vicino, è un contatto molto leggero ma c'è: bisogna capire se è dentro o fuori e l'intensità. Lautaro anticipa l'avversario e Vignali calcia la caviglia. Ho molti dubbi sul fatto che il contatto avvenga in area, in mancanza di certezze il Var non può far altro che lasciar correre: non è possibile indicare con precisione se il contatto sia arrivato in area o fuori. Qui diventa un terno al lotto e non si può decidere sulle sensazioni: la mia è che sia sulla linea dell'area di rigore".