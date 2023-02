Samp-Inter, Marelli promuove Maresca: “Partita ben diretta. Mai rigore su Darmian”

"Una partita ben diretta da Maresca, un arbitro diverso da 3 anni fa che era legato molto ai cartellini. Ma bravi anche i giocatori in campo che lo hanno aiutato, molto corretti. C'è stato un solo episodio: lo scontro Murillo-Darmian in avvio di partita valutato come scontro di gioco, non è mai calcio di rigore. Darmian è l'unico che si lamenta ma è uno scontro di gioco"