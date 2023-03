Marelli: “Mourinho-Serra? C’è stato un particolare che a molti è sfuggito”

Intervenuto negli studi di DAZN, Luca Marelli , ex arbitro, è tornato così sulla lite tra Jose Mourinho e il quarto uomo di Cremonese-Roma Serra, che ha portato alla squalifica, poi sospesa , del portoghese: "Serra? C'è stato un particolare che magari a molti è sfuggito: essendo stato in campo so che è completamente sbagliato ascoltare il dialogo tra Piccinini e Mourinho con le mani in tasca.

Le mani in tasca sono un atteggiamento da bar: un campo un arbitro non può tenere le mani in tasca, è un segno di rilassatezza e non puoi farlo in una competizione. Se parli con una persona con le mani in tasca è perché è un tuo amico, altrimenti è segno di maleducazione".