Moviola, Marelli: “Handanovic-Faraoni? Annullare il gol per me non è sbagliato”

L'analisi dell'ex arbitro: "E' un episodio talmente al limite che qualunque decisione fosse stata assunta avrebbe portato comunque a polemiche"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Luca Marelli , ex arbitro, ha analizzato così il controverso episodio di Inter-Verona tra Handanovic e Faraoni : "E' un episodio talmente al limite che qualunque decisione fosse stata assunta avrebbe portato comunque a polemiche. Il braccio sinistro di Handanovic viene schiacciato verso il corpo dal contatto con Faraoni. La questione del possesso non esiste, abbiamo la possibilità di smentire una leggenda metropolitana: il fatto che nell'area di porta il portiere non può essere toccato è una sciocchezza. Il portiere può essere caricato regolarmente come ogni giocatore. Questa è una carica regolare?

A mio parere annullare la rete non è sbagliato perché il portiere se non fosse stato contrastato avrebbe preso il pallone senza problemi. Il fatto che Faraoni abbia toccato il braccio sinistro, ha impedito questo. E' legittimo però anche pensare che Faraoni non abbia commesso un'infrazione: il contatto è leggero. Se Abisso non avesse annullato la rete, il Var non sarebbe intervenuto. Il Var ha ragionato così: è questo un chiaro ed evidente errore? No, è un'interpretazione di Abisso. Possiamo dire che Abisso abbia valutato e visto tutto perfettamente? No, è andato a sensazione: e a volte ci vuole fortuna, perché se non ci fosse stato nessun contatto, Abisso sarebbe stato chiamato all'on-field review e poi penalizzato. In questo caso, visto che il contatto c'è stato, ogni decisione assunta è sopportabile".