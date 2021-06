Marelli: “Inter-Juve, Orsato troppo vicino al fallo di Pjanic? Sì, ecco cosa intendeva”

Nei mesi scorsi, Daniele Orsato, arbitro di Serie A, a 90° Minuto era tornato sul celeberrimo fallo di Miralem Pjanic

Nei mesi scorsi, Daniele Orsato, arbitro di Serie A, a 90° Minuto, trasmissione di RAI Sport, era tornato sul celeberrimo fallo di Miralem Pjanic su Rafinha durante Inter-Juventus dell'aprile 2018, affermando di non aver visto con chiarezza la dinamica dell'azione perché troppo vicino. Luca Marelli, ex arbitro, a TMW Radio ha spiegato:

"Orsato ha detto a 90° Minuto una banalità a livello arbitrale, cioè che l'errore di Pjanic non l'ha visto poiché troppo vicino. Lo sapevamo già dal giorno dopo. Rimane solo questo, con le scuse. Che doveva dire di diverso? Non andava fatta in questa maniera, bisognava chiedergli cosa significasse la questione del troppo vicino. Provo a spiegarvelo io: in un cinema vuoto, dove vi posizionate? Nel mezzo. Le prime file sono da evitare, troppo vicino".

"Lo spero, perché di designazioni tecnicamente ne ha sbagliate veramente poche. Non possiamo considerare colpa sua la discesa da eccellente a buono della media arbitrale, bensì di politiche sbagliate. Al primo anno di C.A.N. unite Rizzoli ha insistito molto sui giovani, sta lavorando su di loro. Però c'è molto da lavorare sul VAR".

"Resettando tutto. Quanto emerso nelle ultime settimane di campionato è che gli arbitri stessi siano in grandissima confusione, dovuta al fatto che non si capivano più i momenti in cui sarebbe dovuto intervenire o meno? Da marzo in poi non si è capito più niente".