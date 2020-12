“Rigore assegnato all’Inter? On field review obbligatoria, la distanza tra Sensi e Nzola è ampia, ci sono pochissimi dubbi sulla punibilità. Mi lascia un po’ perplesso che l’assistente in campo non abbia aiutato l’arbitro, che era di lato”. Con questo commento Luca Marelli, ex arbitro, ha voluto commentate il penalty concesso all’Inter nella gara a San Siro contro lo Spezia.