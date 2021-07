UFFICIALE – Nuovo fondo acquista 16,96% di Suning.com: anche Alibaba e Xiaomi dentro

Dalla Cina arrivano notizie importanti riguardanti la situazione finanziaria di Suning.com, fra le principali controllate di Suning

Dalla Cina arrivano notizie importanti riguardanti la situazione finanziaria di Suning.com, piattaforma di e-commerce e fra le principali controllate di Suning, colosso cinese proprietario dell'Inter . L'azienda, infatti, attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato che le attività di proprietà statale della provincia di Jiangsu e di Nanchino hanno guidato la creazione di un fondo, denominato New New Retail Innovation Fund Phase II, del valore totale di 8,83 miliardi di yuan (più di un miliardo di euro).

Il fondo in questione vedrà la partecipazione, oltre che di attività statali, anche di altri investitori proveniente da aziende quali Alibaba, Haier, Midea, TCL, Xiaomi. Il New New Retail Fund Phase II acquisirà il 16,96% del capitale di Suning.com. Di conseguenza, la partecipazione della famiglia Zhang all'interno della società scenderà al 17,62%. Una mossa per far fronte al momento difficile di Suning e per garantire maggiore liquidità all'azienda di Nanchino.