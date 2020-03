Marianella: “Cambiasso tra i più intelligenti degli ultimi 50 anni. Milito? Il mio centravanti perfetto”

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha parlato degli ex calciatori dell’Inter Esteban Cambiasso e Diego Milito, protagonisti del Triplete nerazzurro: “Il ‘Cuchu’ era un uomo chiave di quella squadra. È uno dei giocatori più intelligenti degli ultimi 50 anni della storia del calcio. Milito rappresenta la tipologia del mio centravanti perfetto: brevilineo, veloce, tosto; sapeva far gol in tutti i modi, grande mobilità e presenza nell’area, grande lettura. Io parlo sempre al presente del talento: uno che ha talento, ce l’ha sempre. Era ed è uno degli esempi dell’attaccante del calcio moderno, io l’ho sempre amato tantissimo“.