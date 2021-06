Marianella: “Conte ora è più grande del Tottenham. Parlandogli ho capito che vuole…”

Antonio Conte è un serissimo candidato alla panchina del Tottenham. Del suo possibile ritorno in Premier ha parlato a Sky Massimo Marianella

"In questo momento, Conte è più grande del Tottenham. Gli Spurs perderanno Kane, sono una squadra non vincente che ha bisogno di un allenatore vincente. Credo che sappia che il Tottenham non è una squadra che investe tantissimo. Vai lì per essere l'uomo che cambia il trend di questa società. Lui viene da un'esperienza vincente, ha vinto all'Inter in una situazione difficile. Parlandogli, ho capito che lui ha grande voglia di tornare in Inghilterra, dove è stato benissimo e dove ha lasciato un ottimo ricordo e dei trofei. Questa è un'opportunità".