Marianella: “Young ha tre attributi, non due. Eriksen? E’ talmente forte che…”

L’Inter è molto vicina a concludere un grandissimo colpo di mercato. Eriksen, centrocampista del Tottenham, potrebbe presto diventare un giocatore nerazzurro. Accordo col giocatore, manca solamente qualche dettaglio col club inglese, ma c’è grande ottimismo in casa interista.

A Sky Sport ne ha parlato il giornalista Massimo Marianella, grande esperto di Premier League: “L’Inter prende un grande giocatore. Credo che Conte lo metterà a fare la mezzala. C’è la sensazione che lo prendi perché c’è l’occasione, ma è un giocatore talmente forte che lo devi prendere. Young pronto subito. Era stato fatto fuori dal Watford e si è presentato ogni giorno chiedendo se avessero bisogno di lui, ha tre attributi, non due. Può giocare sulle due fasce. Ha cominciato come ala, può fare l’esterno alto o basso. Moses ha permesso a Conte di vincere il titolo e di giocare a 3. In Turchia ha giocato poco, non so che Moses ritroverebbe ora”.