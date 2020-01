Inter scatenata sul mercato. Eriksen è a un passo, ma se parte Vecino ecco…

L’Inter è davvero scatenata in questa sessione di mercato. Tante trattative in ballo per i nerazzurri alle quali manca davvero poco per essere formalizzate. La più importante è quella relativa a Eriksen che sembra davvero ormai a un passo dall’Inter. Ma il danese, secondo Sky Sport, potrebbe non essere l’unico acquisto per il centrocampo di Conte. Se dovesse partire Vecino, c’è un affare in corso con l’Everton, l’Inter potrebbe tentare di acquistare anche un altro giocatore in mezzo al campo.