Marianella: “Lautaro presente e futuro Inter. Questa la sua qualità. Non credo diventerà…”

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista ha parlato del momento difficile che sta attraversando l'attaccante dell'Inter

Presente negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del momento difficile che sta attraversando Lautaro Martinez. Questo il commento del giornalista: "Lui è un attaccante che può fare la prima punta, la seconda punta. È il presente e il futuro dell'Inter. Se può diventare un top? Personalmente credo di no, però in questo momento le critiche sono ingiuste perché sta attraversando un momento come accade a tutti gli attaccanti".