Marianella: “Lukaku non ha chiesto la cessione, è l’Inter che deve venderlo. Al Chelsea…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così del possibile addio di Lukaku all'Inter

"Io credo che sia soprattutto una sfida, Lukaku è un personaggio umanamente meraviglioso. Giocatore straordinario, persona particolare che vive di emozioni. Ricordo quella scena in cui va a festeggiare in macchina tra i tifosi dopo lo scudetto vinto con l'Inter, lui ha amato squadra e tifosi e non può dimenticarlo ma non può dimenticare che il periodo col Chelsea è legato alle vere delusioni a livello personale. E il fatto di poterlo cambiare lo intriga. Può cambiarlo arrivando anche come uno desiderato anche tecnicamente, ha davvero una grande chance di essere protagonista in un campionato dove protagonista lo è stato in parte con Everton e United. Vorrei aggiungere una cosa: va via perché l'Inter ha necessità economiche, deve andare via ma non è lui che ha detto 'voglio andarmene'".