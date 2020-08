Inter, Marianella: “Lukaku e Conte hanno fatto bene a trovarsi. Il belga mi disse…”

Antonio Conte lo ha voluto e lo ha chiesto all’Inter. Per lui Lukaku era una necessità. Così alla fine Romelu arrivato a Milano e ci ha messo poco a convincere tutti e a far capire i motivi per i quali Conte lo ha voluto. Del loro feeling ha parato Massimo Marianella, commentatore di Skysport, che ha raccontato anche di una confidenza che gli aveva fatto Lukaku quando era ancora allo United.

«Avevo intervistato Lukaku qualche mese prima del suo arrivo a Milano, non mi poteva dire che sarebbe arrivato all’Inter ma mi aveva parlato di Conte e mi fece capire che aveva come obiettivo quello di giocare con Conte. Mi disse che si erano sfiorati perché lo aveva chiesto ai tempi della Juve, che si erano sfiorati anche al Chelsea e mi disse chissà che le nostre strade non si incrocino. Lui già sapeva che sarebbe arrivato all’Inter, ma non poteva dirlo esplicitamente, c’era anche l’addetto stampa dello United. Se si sono inseguiti tanto hanno fatto bene allora a trovarsi perché lui ha segnato 31 gol e Conte lo sa sfruttare, si è creato un feeling con Lautaro. Lukaku è fenomenale per potenza fisica, per la capacità di lettura del calcio e per come ha saputo, con umiltà, migliorarsi. La crescita maggiore l’ha fatta allo United e ha capito che la sua fisicità andava accompagnata con movimento, visione di gioco, tocco di palla superiore. Ha lavorato tanto allo United e all’Inter dove è migliorato tanto», ha spiegato il giornalista.

(Fonte: SS24)