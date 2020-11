Marianella: “Mi aspettavo un’Inter più dominante, è Lukaku-dipendente. Sorprendente dire che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha parlato così del momento dell’Inter:

“Mi aspettavo l’Inter più travolgente e dominante in questo inizio di campionato ma ha perso Lukaku e ha tanti giocatori da mettere insieme nel progetto. Non sono così convinto di Kolarov nei 3 dietro, bisogna dare il tempo a Vidal ma al 100% non lo è mai stato dall’inizio dell’anno. Inter Lukaku dipendente? L’Inter con o senza Lukaku sono due Inter diverse, non solo quest’anno. Tutte le grandi squadre hanno un punto di riferimento ma è sorprendente dirlo specialmente per l’Inter che ha fatto tanti acquisti per rinforzare il roster”.