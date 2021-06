Marianella: “Inter, Lukaku meraviglioso. Fa la differenza. Emerson? Sarebbe ottimo acquisto”

Negli studi di Sky Sport 24, Massimo Marianella ha commentato le parole rilasciate da Romelu Lukaku ai media belgi

"Lukaku? Difficile non avere feeling con lui, è un ragazzo meraviglioso. Sarà il punto di fermo di una squadra che sarà ridimensionata, ma lui può fare la differenza in Italia in modo importante. Emerson? E' un ottimo giocatore, ma non riesce a dimostrarlo visto che non lo fanno giocare. Questo fattore, però, potrebbe essere un alleato dell'Inter per ottenere un prezzo più favorevole. Ma sarebbe un buon acquisto per i nerazzurri".