Marianella: “Mourinho ancora oggi è uno dei migliori del pianeta. Resta a Roma se…”

"Credo che Mourinho ancora oggi, dopo tutto quello che ha vinto, sia uno dei migliori tecnici del pianeta, ha molta voglia di essere ancora Mourinho, quindi di vincere e dare il massimo. Alla Roma ha fatto un lavoro straordinario, riporta entusiasmo, porta un trofeo europeo che per Roma è straordinario strizzando il massimo possibile dalla rosa, ha estratto di più perché è Mourinho ma più di questo non può fare. Resterebbe volentieri ma sa che un altro anno con queste basi è difficile per lui e per la Roma e non può mantenere le promesse fatte all'ambiente"