Giudice Sportivo – 8mila euro di multa al Napoli: il motivo

Ammenda di 8mila euro per il Napoli dopo il match pareggiato contro l'Udinese che è valso lo scudetto per i campani

Come si legge sul comunicato, l'ammenda è stata comminata per "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala, tre fumogeni e altri oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".