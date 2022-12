Marianella: “Inter, qualificazione in CL straordinaria. In A si gioca tutto col Napoli”

"L'Inter si gioca la stagione in campionato contro il Napoli. Prima della sosta, i nerazzurri hanno vinto due partite importantissime e si sono qualificati in maniera straordinaria agli ottavi di finale di Champions League. Lukaku e Dzeko possono giocare insieme, perché sono grandi giocatori. L'Inter può ancora riaprire il campionato, ma per farlo deve battere il Napoli. Molto passerà anche dal futuro di Skriniar, è fondamentale".