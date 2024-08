Marianella: “Scudetto? Inter resta in pole, ecco la prima alternativa”

In studio questa sera a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato così della corsa scudetto in Serie A

“La Juventus è la prima alternativa all’Inter per me, che rimane in pole position. Nelle prime due file un posto al Napoli di Conte lo faccio”, le dichiarazioni di Marianella.