Marianella: “Fossi un tifoso dell’Inter non sarei preoccupato: ecco perché. Eriksen…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il telecronista Massimo Marianella ha parlato così dell’Inter:

“Non sarei preoccupato per niente se fossi un tifoso dell’Inter. Hanno uno dei migliori allenatori del mondo, hanno rinforzato la rosa senza stravolgerla. L’unico problema è che ci sono tanti giocatori, ci sarà però bisogno di tutti. Se il sogno era Messi, non è arrivato quel tipo di jolly ma giocatori in quantità e di livello. L’unico vero dilemma ancora non risolto è Eriksen, mi sembra un problema non risolto francamente”.

PERISIC – “Ci sono due differenze rispetto all’anno scorso: qui deve fare un lavoro più dispendioso di copertura rispetto a quando era al Bayern, è in una dimensione diversa. Non so che discorso c’è stato con Conte, però al Bayern è stato voluto. Qui sembra quasi che c’è stata una dinamica di mercato per cui alla fine è rimasto. Ha bisogno di essere apprezzato, è in una situazione diversa rispetto ad un anno fa”.