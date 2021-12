Moviola Salernitana-Inter, CdS: “Mariani ok. Due mesi dopo Inter-Juve e quel rigore…”

Ecco l'articolo del CorSport in merito alla moviola di Salernitana-Inter, match tranquillo e con pochi episodi

"Mariani torna a dirigere l’Inter, dopo le polemiche del derby d’Italia di due mesi fa per il rigore assegnato alla Juve nel finale". Apre così l'articolo del CorSport in merito alla moviola di Salernitana-Inter, match tranquillo e con pochi episodi tutt'altro che eclatanti. Gagliolo sbilancia Dzeko in avvio ma l'arbitro non segnala alcuna irregolarità, anche dopo il check del VAR. Mariani è poi assistito dalla goal line technology sulla rete di Dumfries mentre è considerata corretta l'ammonizione (pesante, salterà il Torino) di Barella per fallo su Gagliolo così come il giallo per Calhanoglu, la cui entrata su Gondo nel finale è imprudente.