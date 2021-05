Mercato Inter, Marino: “De Paul? Lo vogliono in tanti ma…”

Le parole del direttore dell'area tecnica dell'Udinese ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro dell'argentino

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato così di un possibile ritorno al Napoli come dirigente: "Non ho sentito De Laurentiis quindi posso solo smentire questa voce. A Udine sto bene e ho anche un contratto lungo qui. Mi trovo molto bene con la famiglia Pozzo. De Paul? Lo vogliono in tanti ma non rispondo sul suo futuro fine a fine campionato", ha poi chiosato sul futuro del centrocampista, obiettivo di mercato anche dell'Inter.