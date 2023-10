Marino: “Napoli? Forse qualcosa di simile accadde all’Inter quando…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Pierpaolo Marino , dirigente, ha parlato così di quanto sta accadendo in casa Napoli : "Ufficialmente non è successo nulla. Immaginavo che Garcia avrebbe avuto problemi a Napoli, ma non pensavo così presto e neppure di queste dimensioni. L'allenatore paga l'ingovernabilità ed uno spogliatoio che gli è sfuggito di mano. Ma il problema è all'origine: quando c'è un difetto, poi quello che succede è una conseguenza che rende difettoso tutto il meccanismo. Mi riferisco al problema che manca Spalletti. Chi è arrivato è "il" difetto.Quando una truppa è insubordinata la colpa è del comandante. Poi si potrebbe obiettare che le responsabilità sono anche dei soldati, ma la truppa è la stessa dell'anno scorso...

Il Napoli è una squadra formidabile che oggi si ritrova con meno punti rispetto alla sua forza. Gli azzurri dovevano e potevano essere a pari punti con il Milan e non è così. E in più ci sono i tanti episodi che sono accaduti e che in serie A si vedono una volta ogni tanto in squadre diverse e non con questa frequenza. Insubordinazioni, momenti di sfiducia generalizzati che in una squadra del blasone del Napoli difficilmente si dovrebbero vedere. Forse qualcosa di analogo capitò, in maniera meno appariscente, con Benitez quando sostituì Mou dopo il triplete".