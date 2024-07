Con Conte è tornato l'entusiasmo. Si può dire che l'obiettivo sia tornare subito in Champions?

"Sicuramente, il ritorno in Champions è d'obbligo per il Napoli quest'anno. Soprattutto dopo l'investimento su Conte, che penso si stia mascherando dietro un obiettivo minimo per ottenere poi il massimo, conoscendo la sua mentalità vincente".