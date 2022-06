Marino: “Difficile che Udogie vada via. Da Marotta mi aspetto qualche colpo che ci…”

In una lunga intervista a Tuttosport, il dirigente dell'Udinese affronta diversi temi

In una lunga intervista a Tuttosport, Pierpaolo Marino affronta diversi argomenti, ma il tema caldo è sicuramente quello del mercato. Tanti i gioielli dell'Udinese che sono finiti nel mirino delle big, come Udogie che piace tanto all'Inter. "E’ difficile che Udogie vada via già in estate: siamo convinti che stando ancora con noi un anno possa perfezionare il suo valore, che ora difficilmente è individuabile dopo una sola stagione e con la giovane età".