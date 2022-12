Napoli, Mario Rui: “Normale che le inseguitrici sperino nel nostro calo ma…”

Il Napoli si sta preparando in Turchia in vista del 4 gennaio per la sfida con l'Inter. Mario Rui, terzino, ha parlato così a Sky Sport

Matteo Pifferi

"E' normale che chi sta dietro vuole che il Napoli sbagli, noi dobbiamo essere bravi a continuare a fare cose importanti, consapevoli che non abbiamo fatto ancora niente. L'anno dei 91 punti ci è mancato poco per vincere il titolo, ma il passato non conta. Guardiamo a questo campionato, ci sono possibilità importanti: dobbiamo dare continuità al lavoro".