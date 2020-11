Sassuolo, Marlon: “Lukaku è il giocatore più difficile che abbia incontrato in Italia perché…”

Il difensore del Sassuolo Marlon ha rilasciato un’intervista a ESPN nel corso della quale ha parlato di Romelu Lukaku:

“Lukaku è il giocatore più difficile che ho affrontato in Italia, perché è un giocatore che usa molto il corpo ed è molto intelligente. Ti mette in difficoltà dover giocare contro di lui”.

CONTRO L’INTER – “Giocheremo contro squadre come Inter, Juventus e Roma e altre che ci potrebbero mettere in difficoltà come è stato contro il Verona. Il mister ha una strategia per ogni partita e siamo tranquilli. Che sia Inter o altre squadre, il Sassuolo proverà sempre a fare gioco e controllare la partita”.