TS – Marlos piaceva all’Inter nel 2018. Gli fu preferito un altro giocatore

Su TuttoSport si parla nel particolare di Marlos Romero Bonfim. Il giocatore è dellodal 2014 ed è un centrocampista offensivo che gioca nella linea a tre dietro all’unica punta. Contro il Basilea si è messo in mostra per concentrazione, piedi buoni e visione del gioco. Suoi i due assist in occasione dei primi due gol. Oggi ha 32 anni. Nel 2018 era finito nel mirino dei dirigenti dell’Inter per le sue caratteristiche da mancino che rientra da destra e conclude a rete. Quella volta però gli è stato preferito Politano , ricorda il giornale torinese.