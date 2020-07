Marocchi: “Bicchiere Inter mezzo vuoto. Chi non ha dato tanto a Conte è…”

Giancarlo Marocchi, su Skysport, ha detto la sua sulle parole di Antonio Conte che ha parlato di bicchiere mezzo vuoto: “In questo periodo lo vede mezzo vuoto il bicchiere chi vuole creare problemi alla nostra squadra”, ha detto. Questo è la riflessione dell’opinionista del noto canale satellitare:

«Il bicchiere dell’Inter è mezzo vuoto perché abbiamo grande considerazione di Conte e dei suoi giocatori, almeno in buona parte. Sono per il bicchiere mezzo vuoto. Li avrei voluti vedere a pari della Lazio. Non ha ricevuto molto dai tre difensori, gli stanno dando troppo poco. Godin non è neanche più titolare. Pensavamo potessero pensare loro alla fase difensiva e invece la squadra essere propositiva davanti. Ma abbiamo visto troppe volte la squadra difendersi al limite della propria area».

(Fonte: SS24)