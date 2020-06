Pedullà: “Conte? Deve vincere. Altrimenti altro che bicchieri, è un problema di bottiglia”

Nel corso dell’intervista ai canali ufficiali dell’Inter alla vigilia della sfida contro il Brescia, Antonio Conte, tornando sulla vittoria di Parma, ha espressamente parlato di “bicchiere mezzo pieno”, insinuando che molti critici si affrettino spesso a sottolineare gli errori della sua squadra, guardando così sempre e solo il “bicchiere mezzo vuoto”. Un’analisi che non trova affatto d’accordo Alfredo Pedullà, che ha dichiarato:

“Se la società ti fa quel mercato, devi vincere. Non devi guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Se vuoi guardare i bicchieri, vai in cucina e vedi pentole e bicchieri. Ma altrimenti devi vincere un trofeo. Che sia la Coppa Italia, l’Europa League o il campionato, comunque difficile. Conte è arrivato all’Inter per vincere. Gli hanno preso tutti quelli che voleva, ha chiesto e chiesto. Che vinca qualcosa, altrimenti non è più un problema di bicchieri, ma di bottiglia“.

(Fonte: Sportitalia)