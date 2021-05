Marocchi: “Conte? Gli avrei detto di restare. L’Inter non ceda questi nomi”

Le parole dell'ex calciatore: "Conte in Francia vincerebbe di sicuro il campionato e vincere in tre paesi non è male"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha parlato così dell'addio di Antonio Conte all'Inter: "Conte in Francia vincerebbe di sicuro il campionato e vincere in tre paesi non è male. Al Real c'è più lotta, ma lì c'è più storia e sarebbe affascinante: io lo conosco, lui si alimenta di questo. Io gli avrei detto di rimanere perché anche con due cessioni avrebbe vinto ancora: lui non riesce a stare tranquillo, andrà a vincere un campionato in un altro paese. Vietato cedere Lukaku, poi non vendete Barella: fatemelo come favore. E non vendete Sensi e Bastoni, io sono per gli italiani: ma questa squadra se parte dal suo centravanti resta la favorita".