"Il gol di Dimarco è importante ed è di una bellezza come pochi, calcia da fermo col collo esterno. Applausi a Dimarco, se li merita per il gol ma anche per l'importanza che ha nell'Inter e nella Nazionale"