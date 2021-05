Marocchi: “Lukaku insostituibile. Eriksen ok quando si è messo a fare il Gagliardini”

L'ex difensore ha parlato dopo l'ultima partita dell'Inter della stagione dei nerazzurri e dei giocatori fondamentali di Conte

"Lukaku l'unico insostituibile. Puoi mettere Ranocchia al posto di de Vrij e la squadra funziona, se togli Lukaku non funziona allo stesso modo. LuLa? Trovare due giocatori così forti che giocano così bene insieme è dura trovarli, non divideteli. Non è retorica, ma si vince tutti insieme. Giocare senza pubblico è dura, ti alimenti di quello durante la partita. Non è così semplice, sono stati bravi, non ci sono stati tanti casi di Covid, bravi i giocatori. Per Barella da Cagliari all'Inter non è cambiato nulla. Conte ci deve una risposta: Hakimi ha avuto bisogno di 3 giornate in panchina, Skriniar di un anno, Bastoni di una partita, Eriksen sei mesi, Barella sei minuti. Perché? Hakimi di slancio è immarcabile, corre più forti degli altri. Serena-Diaz, uno si andava ad allargare. Lukaku e Lautaro lasciano l'ampiezza agli esterni. Giocano in 16 metri e combinano benissimo. Se il mercato sarà immobile e l'Inter rimarrà questa, ma sa che per qualche anno non ci sarà storia. La squadra è diventata migliore di quella di agosto, non serve nulla. Eriksen si è messo a fare il Gagliardini con qualità superiori e alla fine sono tornati i conti".