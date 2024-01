Intervenuto negli studi di Sky, Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter di ieri sul Monza

Intervenuto negli studi di Sky, Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter di ieri sul Monza: "Quando l'Inter gioca così, vince facile: tutte le squadre che ha battuto 4-0, la Juve le ha battute 1-0 o 2-1. La differenza sta tutta lì, non nei punti ma nel modo in cui le partite sono realmente: andando avanti così, se la Juve riesce a stare attaccata, all'Inter tocca vincere lo scontro diretto".