Marocchi: “All’Inter anche Lukaku accetta di essere la riserva di Dzeko. Inzaghi…”

"Il gol di Lukaku semplifica il lavoro dell'Inter, ci sono 15 giocatori in forma perfetta, hanno capito che l'obiettivo è talmente importante che anche uno come Lukaku, costato 110 mln, accetta di essere la riserva di Dzeko. Al Milan l'anno scorso tutti erano contenti di portare i palloni o l'acqua, quest'anno l'approccio è cambiato. L'Inter ha un obiettivo, Dzeko è fresco per la Champions mentre Lukaku si dà da fare in campionato. Lo schema fisso di Inzaghi aiuta nelle rotazioni: chi entra, deve fare quello ed è il sostituto del titolare"

La quasi rimonta col Sassuolo?

"L'Inter ha preso due gol in campionato e ci stava anche il 3-3, sarebbe stata l'Inter di campionato che ha lasciato almeno 7-8 punti in più, quei 7-8 punti in più che erano il minimo sindacale. L'Inter non è in lotta per lo scudetto perché a volte stacca il cervello, quando è da dentro o fuori, il cervello è attaccato e sono tutti disponibili"