Marocchi: “Inter diventata squadra perfetta. Darmian, Dimarco, Calhanoglu non erano…”

"Allegri è riuscito a rendere tutti i giocatori della Juve felici di difendere. L'Inter è diventata la squadra perfetta. Ma questi giocatori quando li ha presi l'Inter non erano i giocatori perfetti. Darmian tornato dall'Inghilterra, Acerbi la Lazio non lo voleva più, Calhanoglu era al Milan e il regista non ci aveva mai pensato. Barella e Lautaro sono nati bravi. Calhanoglu lo prendi trequartista, prima era mezzala, poi ora regista tra i migliori al mondo. Dimarco è stato tenuto per essere messo nell'elenco Uefa. È stata costruita una squadra che ora è diventata forte. A qualcuno va dato il merito per questa squadra bella".