Marocchi: “Inter tornata? Sì, in attesa di una partita di vertice. Il centrocampo…”

Giancarlo Marocchi, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato il successo dell'Inter sulla Salernitana: "Inter tornata? Sì, in attesa di una partita di vertice. L'Inter fin qui ha perso le 4 partite contro 4 squadre che le stanno davanti in classifica. Trovando questa condizione, rivedendo la squadra bella dello scorso anno, mi viene da rispondere che sì, è tornata, in attesa di... Quando funziona il centrocampo, aiutando anche la difesa, diventa tutto più semplice. All'inizio dell'anno Calhanoglu e Barella andavano bene in fase offensiva, meno nell'aiutare i compagni in fase difensiva. La continuità era fondamentale, i 3 punti sono uguali sia contro il Barcellona che contro la Salernitana".