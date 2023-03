Marocchi: “Conosciamo i tanti pregi di Inzaghi ma ho come l’impressione che ora…”

"Ho come l'impressione che, anche se l'Inter passasse il turno con il Porto, si sposterebbe il problema un po' in avanti. Ai quarti hai un po' di serenità ma per Inzaghi è arrivato il momento di capire come affrontare la tempesta. Non bisogna farsi trascinare troppo dai risultati spicci ma avere una visione completa: conosciamo i tanti pregi di Inzaghi ma ho come l'impressione che serva qualcosa di diverso, rompere con la squadra e con l'ambiente per tirare fuori qualcosa di diverso dai giocatori. Inzaghi tratta i giocatori con carezze e professionalità, è arrivato il momento di fare di diverso, di non essere più il Simone Inzaghi che conosciamo"